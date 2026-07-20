La normativa estipula que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben realizar la inscripción obligatoria, un trámite que no conlleva la obligación de sumarse al servicio militar, simplemente requiere su registro.

Desde este 2026, los jóvenes que no se inscriban en el registro militar serán multados. La medida busca reforzar el cumplimiento de una obligación que, aunque frecuentemente es ignorada, resulta fundamental dentro del sistema administrativo de Perú.

La normativa estipula que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben realizar la inscripción obligatoria, un trámite que no conlleva la obligación de sumarse al servicio militar, simplemente requiere su registro.

No obstante, el incumplimiento constituye una cuestión que trasciende lo irrelevante y puede acarrear consecuencias económicas significativas.

Sanción obligatoria: cuál es el monto que deberán abonar quienes incumplan

Quienes no finalicen el registro en el tiempo estipulado serán considerados “omisos” y deberán enfrentar una sanción correspondiente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para el año 2026 asciende a aproximadamente 275 soles.

Esta penalización se activa tras el vencimiento del período legal y permanecerá vigente hasta que el joven regularice su situación.

Oficial para el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla que deberán tramitar y los requisitos (foto: archivo).

Aunque existe la opción de regularizarse posteriormente, la multa financiera no se extingue de forma automática. Solo puede eludirse en circunstancias específicas, como cuando el joven opta por integrarse al servicio militar voluntario dentro del tiempo que marca la ley.

Inscripción obligatoria para jóvenes en Perú: consecuencias por incumplimiento

En Perú, la normativa indica que todos los jóvenes que cumplen 17 años deben inscribirse obligatoriamente en el registro militar, sin distinción de género.

Este procedimiento:

Es obligatorio por ley

Debe realizarse antes de cumplir los 18 años

No implica incorporarse al servicio militar (es solo un registro administrativo)

Inscripción militar obligatoria, sin alistamiento forzado

Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es si esta disposición conlleva el regreso del servicio militar obligatorio. La respuesta es negativa. El requisito es inscribirse, no alistarse. El objetivo del Estado es tener un registro actualizado de ciudadanos en edad militar, lo que facilita una mejor organización de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, la medida afecta principalmente a quienes están por cumplir la mayoría de edad. A partir de ahora, la omisión de este trámite no quedará sin consecuencias: la falta de inscripción resulta en una multa.

Inscripción en registro militar: un deber cívico crucial

Desde 2026, el registro militar no solo buscará mantener un padrón actualizado, sino también fomentar la responsabilidad ciudadana entre los jóvenes peruanos. La educación cívica será clave en este proceso.Además, se espera que las campañas de concientización ayuden a informar a los jóvenes sobre sus derechos y obligaciones. El gobierno planea implementar talleres informativos en colegios y universidades.