La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7220 (La Fiesta) y las letras son: X P Q X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

1° 7220 11° 8671 2° 0654 12° 7740 3° 9282 13° 6137 4° 3853 14° 4294 5° 2024 15° 6778 6° 5247 16° 4297 7° 7633 17° 0444 8° 5448 18° 1465 9° 5640 19° 9408 10° 1222 20° 3314

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 9923 - Cocinero.

1° 9923 11° 0458 2° 0449 12° 1275 3° 2349 13° 7121 4° 6714 14° 1262 5° 8293 15° 0056 6° 9287 16° 0231 7° 9110 17° 0452 8° 6971 18° 1599 9° 6323 19° 4587 10° 0899 20° 6500

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclas ideas, recursos o emociones para darles nueva forma.

También sugiere organización y cuidado: planificar, nutrir relaciones y tomar el control antes de que algo se queme.