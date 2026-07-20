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La quiniela es el juego más seleccionado por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7220 (La Fiesta) y las letras son: X P Q X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

 1°7220 11°8671 
 0654  12°7740
 3°9282  13°6137 
 3853  14°4294 
 2024  15°6778 
 6°5247  16°4297
 7633  17°0444 
 5448  18°1465 
 5640  19°9408 
 10°1222  20°3314 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 9923 - Cocinero.

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 1°9923 11°0458 
 0449   12°1275
 3°2349  13°7121 
 6714  14°1262 
 8293  15°0056 
 6°9287  16°0231
 9110  17°0452 
 6971  18°1599 
 6323  19°4587 
 10°0899  20°6500 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclas ideas, recursos o emociones para darles nueva forma.

También sugiere organización y cuidado: planificar, nutrir relaciones y tomar el control antes de que algo se queme.