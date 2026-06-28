La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5798 (Lavandera) y las letras son: I D H N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 27 de junio

1° 5798 11° 7258 2° 5750 12° 5374 3° 9357 13° 5075 4° 8707 14° 9355 5° 4557 15° 1614 6° 0611 16° 2452 7° 0905 17° 8996 8° 4354 18° 0432 9° 8133 19° 3012 10° 0010 20° 6854

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 27 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 27 de junio. A la cabeza salió el número 1281 - Las Flores.

1° 1281 11° 5038 2° 5870 12° 6038 3° 8321 13° 8056 4° 9856 14° 8691 5° 9323 15° 0297 6° 5440 16° 2872 7° 9888 17° 1671 8° 9258 18° 9331 9° 1521 19° 0152 10° 6028 20° 6003

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (persona) suele asociarse a limpieza emocional y al deseo de resolver asuntos pendientes; invita a depurar culpas y ordenar la vida cotidiana.

Si se trata del ave lavandera, simboliza ligereza y movimiento; puede señalar adaptabilidad, atención a los detalles y comienzos discretos.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores simboliza belleza, crecimiento y esperanza; sugiere nuevas oportunidades, afecto correspondido o etapas de sanación.

Si aparecen marchitas o rotas, puede advertir de desilusiones, vínculos que se enfrían o la necesidad de cuidar tu bienestar emocional.