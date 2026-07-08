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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8857 (El Jorobado) y las letras son: A I W Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

 1°8857 11°8639 
 3186  12°1276
 3°8547  13°6412 
 9378  14°8495 
 1716  15°9479 
 6°5208  16°5946
 8928  17°8722 
 3901  18°7514 
 1695  19°5184 
 10°0215  20°8350 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 6628 - El Cerro.

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 1°6628 11°8075 
 9033   12°2627
 3°8329  13°8487 
 8807  14°0550 
 6064  15°2945 
 6°9665  16°7725
 7280  17°3524 
 5245  18°7022 
 3472  19°6692 
 10°4177  20°8495 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.