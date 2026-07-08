Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8857 (El Jorobado) y las letras son: A I W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 7 de julio

1° 8857 11° 8639 2° 3186 12° 1276 3° 8547 13° 6412 4° 9378 14° 8495 5° 1716 15° 9479 6° 5208 16° 5946 7° 8928 17° 8722 8° 3901 18° 7514 9° 1695 19° 5184 10° 0215 20° 8350

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 7 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 7 de julio. A la cabeza salió el número 6628 - El Cerro.

1° 6628 11° 8075 2° 9033 12° 2627 3° 8329 13° 8487 4° 8807 14° 0550 5° 6064 15° 2945 6° 9665 16° 7725 7° 7280 17° 3524 8° 5245 18° 7022 9° 3472 19° 6692 10° 4177 20° 8495

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar cargas emocionales que llevas a cuestas y miedo al juicio por tus diferencias. Invita a trabajar la autoaceptación.

También puede simbolizar resiliencia ante la adversidad, recordándote que el valor interior supera lo externo. Señala deseo de sanar y transformar tu autoimagen.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.