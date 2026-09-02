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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: G H P Q.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre
|1°
|6680
|11°
|3890
|2°
|9091
|12°
|0590
|3°
|2329
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|7388
|4°
|0965
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|4211
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|4909
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|6630
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|8939
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|9984
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|8061
|17°
|1240
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|2876
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|2261
|9°
|2817
|19°
|0114
|10°
|2826
|20°
|2320
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 8497 - Mesa.
|1°
|8497
|11°
|2810
|2°
|1442
|12°
|2359
|3°
|6942
|13°
|6335
|4°
|9014
|14°
|4523
|5°
|3777
|15°
|5213
|6°
|9393
|16°
|1036
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|6549
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|5326
|8°
|1253
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|5750
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|6170
|19°
|7680
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|4786
|20°
|6858
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar enfoque y precisión: te invita a apuntar bien tus metas y medir cada paso antes de actuar.
También puede reflejar juego y pertenencia, evocando lazos con tu barrio o amistades y la necesidad de equilibrar competencia y disfrute.
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa simboliza apoyo, vínculos y estabilidad. También alude al hogar, el trabajo en equipo y los espacios de diálogo.
Los detalles importan: mesa llena, abundancia; vacía, carencias; rota o inestable, conflictos; grande, apertura; pequeña, límites.