La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: G H P Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

1° 6680 11° 3890 2° 9091 12° 0590 3° 2329 13° 7388 4° 0965 14° 4211 5° 4909 15° 6630 6° 8939 16° 9984 7° 8061 17° 1240 8° 2876 18° 2261 9° 2817 19° 0114 10° 2826 20° 2320

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 8497 - Mesa.

1° 8497 11° 2810 2° 1442 12° 2359 3° 6942 13° 6335 4° 9014 14° 4523 5° 3777 15° 5213 6° 9393 16° 1036 7° 6549 17° 5326 8° 1253 18° 5750 9° 6170 19° 7680 10° 4786 20° 6858

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar enfoque y precisión: te invita a apuntar bien tus metas y medir cada paso antes de actuar.

También puede reflejar juego y pertenencia, evocando lazos con tu barrio o amistades y la necesidad de equilibrar competencia y disfrute.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, vínculos y estabilidad. También alude al hogar, el trabajo en equipo y los espacios de diálogo.

Los detalles importan: mesa llena, abundancia; vacía, carencias; rota o inestable, conflictos; grande, apertura; pequeña, límites.