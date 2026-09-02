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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6680 (La Bocha) y las letras son: G H P Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 1 de septiembre

 1°6680 11°3890 
 9091  12°0590
 3°2329  13°7388 
 0965  14°4211 
 4909  15°6630 
 6°8939  16°9984
 8061  17°1240 
 2876  18°2261 
 2817  19°0114 
 10°2826  20°2320 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 8497 - Mesa.

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 1°8497 11°2810 
 1442   12°2359
 3°6942  13°6335 
 9014  14°4523 
 3777  15°5213 
 6°9393  16°1036
 6549  17°5326 
 1253  18°5750 
 6170  19°7680 
 10°4786  20°6858 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar enfoque y precisión: te invita a apuntar bien tus metas y medir cada paso antes de actuar.

También puede reflejar juego y pertenencia, evocando lazos con tu barrio o amistades y la necesidad de equilibrar competencia y disfrute.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, vínculos y estabilidad. También alude al hogar, el trabajo en equipo y los espacios de diálogo.

Los detalles importan: mesa llena, abundancia; vacía, carencias; rota o inestable, conflictos; grande, apertura; pequeña, límites.