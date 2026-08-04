La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1497 (Mesa) y las letras son: O K V V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

1° 1497 11° 8291 2° 5080 12° 1566 3° 5688 13° 4847 4° 8584 14° 1080 5° 7495 15° 7021 6° 4532 16° 8020 7° 0509 17° 8420 8° 7923 18° 2527 9° 2306 19° 5967 10° 9556 20° 8800

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 2803 - San Cono.

1° 2803 11° 6793 2° 3272 12° 8348 3° 6588 13° 6781 4° 6672 14° 1704 5° 8229 15° 6672 6° 1038 16° 6272 7° 6003 17° 9224 8° 2138 18° 8849 9° 4161 19° 0780 10° 6559 20° 1979

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a la prosperidad, la buena suerte y la resolución rápida de asuntos económicos. Refleja confianza en la ayuda divina y en la apertura de nuevos caminos.

También puede indicar un llamado a cumplir promesas, agradecer favores o actuar con honestidad al buscar mejoras materiales. Si el sueño es sereno, augura avances; si es inquietante, invita a corregir excesos y reforzar la fe.