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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1497 (Mesa) y las letras son: O K V V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

 1°1497 11°8291 
 5080  12°1566
 3°5688  13°4847 
 8584  14°1080 
 7495  15°7021 
 6°4532  16°8020
 0509  17°8420 
 7923  18°2527 
 2306  19°5967 
 10°9556  20°8800 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 2803 - San Cono.

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 1°2803 11°6793 
 3272   12°8348
 3°6588  13°6781 
 6672  14°1704 
 8229  15°6672 
 6°1038  16°6272
 6003  17°9224 
 2138  18°8849 
 4161  19°0780 
 10°6559  20°1979 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa suele representar un espacio de encuentro, negociación y apoyo; refleja vínculos, comunicación y decisiones compartidas.

Su estado da pistas: una mesa firme y bien servida sugiere estabilidad y abundancia; vacía, rota o desordenada puede indicar carencias, conflictos o dificultades para llegar a acuerdos.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a la prosperidad, la buena suerte y la resolución rápida de asuntos económicos. Refleja confianza en la ayuda divina y en la apertura de nuevos caminos.

También puede indicar un llamado a cumplir promesas, agradecer favores o actuar con honestidad al buscar mejoras materiales. Si el sueño es sereno, augura avances; si es inquietante, invita a corregir excesos y reforzar la fe.