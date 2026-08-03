La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9945 (El Vino) y las letras son: A F F N.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

1° 9945 11° 1474 2° 4903 12° 0376 3° 7543 13° 4536 4° 0778 14° 3126 5° 0118 15° 3725 6° 1410 16° 8806 7° 7080 17° 9695 8° 4196 18° 0736 9° 5156 19° 5254 10° 4923 20° 4087

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 9658 - Ahogado.

1° 9658 11° 0498 2° 2858 12° 8170 3° 2205 13° 0962 4° 4997 14° 4681 5° 1132 15° 6421 6° 3464 16° 0033 7° 1810 17° 2294 8° 0471 18° 8904 9° 0698 19° 2830 10° 4383 20° 4763

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede anunciar disfrute, vínculos cálidos o logros por los que brindar.

Si el vino está agrio o se derrama, advierte de excesos o impulsos. El color y la cantidad revelan equilibrio o indulgencia.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele indicar que te sientes abrumado por emociones o situaciones que te superan. También refleja miedo a perder el control o a no poder salir a flote.

Ver a un ahogado puede simbolizar el final de una etapa o emociones reprimidas que buscan liberarse; rescatarlo sugiere recuperación y superación. El contexto y lo que sientes en el sueño afinan el significado.