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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9945 (El Vino) y las letras son: A F F N.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 3 de agosto

 1°9945 11°1474 
 4903  12°0376
 3°7543  13°4536 
 0778  14°3126 
 0118  15°3725 
 6°1410  16°8806
 7080  17°9695 
 4196  18°0736 
 5156  19°5254 
 10°4923  20°4087 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 3 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 3 de agosto. A la cabeza salió el número 9658 - Ahogado.

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 1°9658 11°0498 
 2858   12°8170
 3°2205  13°0962 
 4997  14°4681 
 1132  15°6421 
 6°3464  16°0033
 1810  17°2294 
 0471  18°8904 
 0698  19°2830 
 10°4383  20°4763 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede anunciar disfrute, vínculos cálidos o logros por los que brindar.

Si el vino está agrio o se derrama, advierte de excesos o impulsos. El color y la cantidad revelan equilibrio o indulgencia.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele indicar que te sientes abrumado por emociones o situaciones que te superan. También refleja miedo a perder el control o a no poder salir a flote.

Ver a un ahogado puede simbolizar el final de una etapa o emociones reprimidas que buscan liberarse; rescatarlo sugiere recuperación y superación. El contexto y lo que sientes en el sueño afinan el significado.