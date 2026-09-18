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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7476 (Las Llamas) y las letras son: A O U P.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 17 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 0438 - Piedras.
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¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con las llamas (fuego) simboliza transformación, pasión y purificación, pero también advierte de riesgos y emociones desbordadas.
Soñar con las llamas (animal) representa paciencia, resistencia y carga de responsabilidades; si escupe o te evita, señala límites y tensiones.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. Puede indicar que tienes bases sólidas para enfrentar retos o que valoras lo duradero.
También puede reflejar obstáculos, frialdad emocional o cargas que pesan. Según el contexto del sueño, sugiere tomar decisiones firmes o soltar aquello que te endurece.