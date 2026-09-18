La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7476 (Las Llamas) y las letras son: A O U P.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

1° 7476 11° 4836 2° 3204 12° 1133 3° 5426 13° 3211 4° 3483 14° 5756 5° 0501 15° 2083 6° 1802 16° 3626 7° 2871 17° 3664 8° 5851 18° 2987 9° 2146 19° 7547 10° 1813 20° 4394

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 0438 - Piedras.

1° 0438 11° 4427 2° 5754 12° 5257 3° 9639 13° 0523 4° 6922 14° 3725 5° 9024 15° 9080 6° 1624 16° 1203 7° 5497 17° 5306 8° 4462 18° 8690 9° 6859 19° 6049 10° 3584 20° 1551

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas (fuego) simboliza transformación, pasión y purificación, pero también advierte de riesgos y emociones desbordadas.

Soñar con las llamas (animal) representa paciencia, resistencia y carga de responsabilidades; si escupe o te evita, señala límites y tensiones.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior. Puede indicar que tienes bases sólidas para enfrentar retos o que valoras lo duradero.

También puede reflejar obstáculos, frialdad emocional o cargas que pesan. Según el contexto del sueño, sugiere tomar decisiones firmes o soltar aquello que te endurece.