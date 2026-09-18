Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 17 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1240 (El Cura).

1° 1240 11° 1505 2° 7168 12° 6796 3° 5100 13° 7040 4° 5877 14° 2989 5° 3870 15° 1356 6° 9733 16° 0100 7° 1129 17° 4710 8° 7918 18° 2090 9° 7709 19° 6958 10° 4070 20° 2590

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.