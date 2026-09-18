Durante este jueves, 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6721 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

1° 6721 11° 2505 2° 9025 12° 5699 3° 5759 13° 9433 4° 6587 14° 9334 5° 7957 15° 6296 6° 1540 16° 8846 7° 5075 17° 3776 8° 1490 18° 6070 9° 5087 19° 3270 10° 6483 20° 9437

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer simboliza tu energía femenina: intuición, cuidado, creatividad y la forma en que te vinculas afectivamente.

Su actitud orienta el mensaje: si es protectora indica apoyo y armonía; si es distante o amenazante, sugiere conflictos emocionales por resolver.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.