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Durante este jueves, 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 6721 - Mujer

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

 6721 11° 2505 
 2°9025 12° 5699
 3°5759 13° 9433 
 4°6587 14° 9334 
 5°7957 15° 6296 
 6°1540 16° 8846 
 7°5075 17° 3776 
 8°1490 18° 6070 
 9°508719° 3270 
 10°6483 20° 9437 

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer simboliza tu energía femenina: intuición, cuidado, creatividad y la forma en que te vinculas afectivamente.

Su actitud orienta el mensaje: si es protectora indica apoyo y armonía; si es distante o amenazante, sugiere conflictos emocionales por resolver.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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