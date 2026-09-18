Durante este jueves, 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 6721 - Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre
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|2505
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|5759
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|4°
|6587
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|9334
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|6296
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|1540
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|3776
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|6483
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¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con la Mujer simboliza tu energía femenina: intuición, cuidado, creatividad y la forma en que te vinculas afectivamente.
Su actitud orienta el mensaje: si es protectora indica apoyo y armonía; si es distante o amenazante, sugiere conflictos emocionales por resolver.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.