La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0567 (Mordida) y las letras son: I B V X.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

1° 0567 11° 4193 2° 8874 12° 3395 3° 7792 13° 4004 4° 5404 14° 5096 5° 6032 15° 1438 6° 1301 16° 5446 7° 3776 17° 8689 8° 7187 18° 6093 9° 2160 19° 4347 10° 2467 20° 2170

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 6100 - Huevos.

1° 6100 11° 1949 2° 6136 12° 9950 3° 3261 13° 5018 4° 6693 14° 3815 5° 3674 15° 3148 6° 4728 16° 4478 7° 6091 17° 4023 8° 8500 18° 2517 9° 1504 19° 8871 10° 7585 20° 9166

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con Mordida puede reflejar temores, conflictos o sensación de ataque en tu vida diaria. También puede indicar que algo te hiere emocionalmente o te hace sentir vulnerable.

Si tú muerdes, sugiere impulso, defensa o necesidad de marcar límites. Si te muerden, advierte que protejas tus recursos, relaciones o autoestima.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Sugiere que algo valioso se está gestando y requiere cuidado para prosperar.

Si aparecen rotos, advierte fragilidad o expectativas frustradas. Si están enteros y frescos, augura oportunidades y buenos resultados.