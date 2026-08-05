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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0567 (Mordida) y las letras son: I B V X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto

 1°0567 11°4193 
 8874  12°3395
 3°7792  13°4004 
 5404  14°5096 
 6032  15°1438 
 6°1301  16°5446
 3776  17°8689 
 7187  18°6093 
 2160  19°4347 
 10°2467  20°2170 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 4 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 6100 - Huevos.

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 1°6100 11°1949 
 6136   12°9950
 3°3261  13°5018 
 6693  14°3815 
 3674  15°3148 
 6°4728  16°4478
 6091  17°4023 
 8500  18°2517 
 1504  19°8871 
 10°7585  20°9166 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con Mordida puede reflejar temores, conflictos o sensación de ataque en tu vida diaria. También puede indicar que algo te hiere emocionalmente o te hace sentir vulnerable.

Si tú muerdes, sugiere impulso, defensa o necesidad de marcar límites. Si te muerden, advierte que protejas tus recursos, relaciones o autoestima.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Sugiere que algo valioso se está gestando y requiere cuidado para prosperar.

Si aparecen rotos, advierte fragilidad o expectativas frustradas. Si están enteros y frescos, augura oportunidades y buenos resultados.