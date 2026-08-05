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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 0567 (Mordida) y las letras son: I B V X.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 4 de agosto
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 4 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 4 de agosto. A la cabeza salió el número 6100 - Huevos.
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|1949
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con Mordida puede reflejar temores, conflictos o sensación de ataque en tu vida diaria. También puede indicar que algo te hiere emocionalmente o te hace sentir vulnerable.
Si tú muerdes, sugiere impulso, defensa o necesidad de marcar límites. Si te muerden, advierte que protejas tus recursos, relaciones o autoestima.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. Sugiere que algo valioso se está gestando y requiere cuidado para prosperar.
Si aparecen rotos, advierte fragilidad o expectativas frustradas. Si están enteros y frescos, augura oportunidades y buenos resultados.