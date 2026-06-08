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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3930 (Santa Rosa) y las letras son: A H Q V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

 1°3930 11°4229 
 3042  12°0537
 3°4302  13°7678 
 4386  14°8290 
 1594  15°8127 
 6°0547  16°1254
 6041  17°8941 
 2882  18°0312 
 1798  19°5918 
 10°3107  20°6613 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 1642 - Zapatillas.

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 1°1642 11°1804 
 1044   12°6224
 3°1024  13°3730 
 9364  14°7114 
 2383  15°6014 
 6°9231  16°8623
 3267  17°3816 
 3607  18°1365 
 8737  19°7754 
 10°4307  20°2014 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele asociarse con protección espiritual, pureza y fe. Puede indicar búsqueda de guía divina y consuelo ante desafíos personales.

También simboliza servicio desinteresado, humildad y sanación interior. Invita a fortalecer la devoción, practicar la caridad y renovar la esperanza.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas simboliza tu camino y cómo enfrentas retos. Si están nuevas y cómodas, indica impulso y confianza.

Si están gastadas o rotas, sugiere cansancio o dudas. Perderlas apunta a cambios o a redirigir tus pasos.