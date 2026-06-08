Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3930 (Santa Rosa) y las letras son: A H Q V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

1° 3930 11° 4229 2° 3042 12° 0537 3° 4302 13° 7678 4° 4386 14° 8290 5° 1594 15° 8127 6° 0547 16° 1254 7° 6041 17° 8941 8° 2882 18° 0312 9° 1798 19° 5918 10° 3107 20° 6613

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 1642 - Zapatillas.

1° 1642 11° 1804 2° 1044 12° 6224 3° 1024 13° 3730 4° 9364 14° 7114 5° 2383 15° 6014 6° 9231 16° 8623 7° 3267 17° 3816 8° 3607 18° 1365 9° 8737 19° 7754 10° 4307 20° 2014

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele asociarse con protección espiritual, pureza y fe. Puede indicar búsqueda de guía divina y consuelo ante desafíos personales.

También simboliza servicio desinteresado, humildad y sanación interior. Invita a fortalecer la devoción, practicar la caridad y renovar la esperanza.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas simboliza tu camino y cómo enfrentas retos. Si están nuevas y cómodas, indica impulso y confianza.

Si están gastadas o rotas, sugiere cansancio o dudas. Perderlas apunta a cambios o a redirigir tus pasos.