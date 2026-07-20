Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9452 (Madre e hijo) y las letras son: I B K Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

1° 9452 11° 6068 2° 3534 12° 0957 3° 0453 13° 2134 4° 5461 14° 1297 5° 8504 15° 4574 6° 0204 16° 0076 7° 6408 17° 1490 8° 4825 18° 4125 9° 8238 19° 1172 10° 3662 20° 8761

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 3091 - Excusado.

1° 3091 11° 6470 2° 6792 12° 2869 3° 5443 13° 9867 4° 5698 14° 0235 5° 3950 15° 5519 6° 6823 16° 0689 7° 9700 17° 1235 8° 3947 18° 6461 9° 6678 19° 8821 10° 8290 20° 6682

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de soltar emociones o situaciones que ya no te sirven. Indica limpieza interna, alivio y renovación.

Si aparece sucio, tapado o público, puede reflejar vergüenza, falta de privacidad o bloqueos para expresarte. Uno limpio y funcional sugiere sanación y recuperación del control.