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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9452 (Madre e hijo) y las letras son: I B K Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 20 de julio

 1°9452 11°6068 
 3534  12°0957
 3°0453  13°2134 
 5461  14°1297 
 8504  15°4574 
 6°0204  16°0076
 6408  17°1490 
 4825  18°4125 
 8238  19°1172 
 10°3662  20°8761 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 20 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 20 de julio. A la cabeza salió el número 3091 - Excusado.

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 1°3091 11°6470 
 6792   12°2869
 3°5443  13°9867 
 5698  14°0235 
 3950  15°5519 
 6°6823  16°0689
 9700  17°1235 
 3947  18°6461 
 6678  19°8821 
 10°8290  20°6682 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de soltar emociones o situaciones que ya no te sirven. Indica limpieza interna, alivio y renovación.

Si aparece sucio, tapado o público, puede reflejar vergüenza, falta de privacidad o bloqueos para expresarte. Uno limpio y funcional sugiere sanación y recuperación del control.