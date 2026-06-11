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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3031 (La Luz) y las letras son: K P S Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

 1°3031 11°1709 
 1178  12°0797
 3°1018  13°1007 
 8539  14°8244 
 2270  15°0431 
 6°1700  16°7999
 5863  17°9912 
 6139  18°2455 
 3728  19°4028 
 10°1206  20°6881 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 7786 - El Humo.

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 1°7786 11°5453 
 1577   12°6917
 3°5204  13°5539 
 4126  14°7480 
 4703  15°7166 
 6°2735  16°4258
 2382  17°7114 
 8001  18°9041 
 2020  19°3014 
 10°5167  20°6932 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y revelación. Indica que estás comprendiendo algo importante o encontrando salida a una duda.

También puede señalar esperanza, sanación y nuevos comienzos. Si La Luz es intensa y cálida, sugiere protección; si es tenue, invita a reflexionar con calma.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele indicar confusión, señales veladas o situaciones que no ves con claridad. También puede apuntar a emociones reprimidas o a la necesidad de tomar distancia para comprender mejor.

El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro y espeso advierte de estrés, engaños o riesgos. Si te asfixia, refleja ansiedad o saturación mental.