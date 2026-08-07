Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 7 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9058 - Ahogado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

1° 9058 11° 2102 2° 4092 12° 0308 3° 7196 13° 1455 4° 7708 14° 7209 5° 2710 15° 2069 6° 1247 16° 4356 7° 2882 17° 1857 8° 4519 18° 9171 9° 9194 19° 7054 10° 6516 20° 3616

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con El Ahogado suele simbolizar emociones abrumadas o sentimientos que se han hundido, como culpas, miedos o tristezas no resueltas.

También puede indicar la necesidad de soltar cargas del pasado y salir a flote, buscando cierre emocional y una renovación personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.