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Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8966 - Lombriz
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto
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|8803
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¿Qué significa soñar con Lombriz?
Soñar con la Lombriz sugiere renovación silenciosa y crecimiento desde lo básico. Habla de paciencia, humildad y fertilidad para nuevos proyectos.
También advierte de asuntos ocultos o emociones acumuladas que requieren limpieza. Invita a transformar lo pequeño y molesto en aprendizaje y fortaleza.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.