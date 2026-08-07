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Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 8966 - Lombriz

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

 8966 11° 1665 
 2°9611 12° 1614
 3°1100 13° 3329 
 4°2438 14° 6101 
 5°8739 15° 4033 
 6°2470 16° 1786 
 7°5390 17° 8948 
 8°0218 18° 3468 
 9°682219° 0041 
 10°8803 20° 6244 

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con la Lombriz sugiere renovación silenciosa y crecimiento desde lo básico. Habla de paciencia, humildad y fertilidad para nuevos proyectos.

También advierte de asuntos ocultos o emociones acumuladas que requieren limpieza. Invita a transformar lo pequeño y molesto en aprendizaje y fortaleza.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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