Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8966 - Lombriz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

1° 8966 11° 1665 2° 9611 12° 1614 3° 1100 13° 3329 4° 2438 14° 6101 5° 8739 15° 4033 6° 2470 16° 1786 7° 5390 17° 8948 8° 0218 18° 3468 9° 6822 19° 0041 10° 8803 20° 6244

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con la Lombriz sugiere renovación silenciosa y crecimiento desde lo básico. Habla de paciencia, humildad y fertilidad para nuevos proyectos.

También advierte de asuntos ocultos o emociones acumuladas que requieren limpieza. Invita a transformar lo pequeño y molesto en aprendizaje y fortaleza.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.