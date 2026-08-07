Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 7 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5100 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

1° 5100 11° 3845 2° 7802 12° 5788 3° 9395 13° 5422 4° 9724 14° 9675 5° 6723 15° 1218 6° 5714 16° 3678 7° 2354 17° 4554 8° 4565 18° 0064 9° 5682 19° 0185 10° 0470 20° 7605

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con los huevos suele representar potencial, nuevos comienzos y prosperidad; indica recursos o ideas que aún están por nacer.

Huevos intactos sugieren crecimiento y buena fortuna; huevos rotos advierten fragilidad, decepciones o pérdidas si no se protege lo que se gesta.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.