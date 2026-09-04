En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 2363 - Casamiento

Te puede interesar

Combinar aceite de oliva, aromática y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan miles de personas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

 2363 11° 5105 
 2°6589 12° 9122
 3°7691 13° 3949 
 4°8254 14° 5688 
 5°4375 15° 3811 
 6°2001 16° 9198 
 7°5855 17° 4843 
 8°9268 18° 6907 
 9°604319° 0449 
 10°3504 20° 6061 

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con El Casamiento suele simbolizar compromiso, unión y deseos de estabilidad. También señala un nuevo comienzo o la consolidación de una relación o proyecto.

Si el sueño es tenso, puede reflejar dudas, miedo al compromiso o presión social. Las emociones del sueño indican si es una invitación a crecer o una señal de replanteo.

Te puede interesar

Colocar papel aluminio debajo del módem: para qué sirve y por qué lo recomiendan

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Chau al pan rallado en la milanesa: la opción saludable que cuida el corazón, mejora la circulación y tiene el mismo sabor