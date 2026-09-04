Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2363 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

1° 2363 11° 5105 2° 6589 12° 9122 3° 7691 13° 3949 4° 8254 14° 5688 5° 4375 15° 3811 6° 2001 16° 9198 7° 5855 17° 4843 8° 9268 18° 6907 9° 6043 19° 0449 10° 3504 20° 6061

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con El Casamiento suele simbolizar compromiso, unión y deseos de estabilidad. También señala un nuevo comienzo o la consolidación de una relación o proyecto.

Si el sueño es tenso, puede reflejar dudas, miedo al compromiso o presión social. Las emociones del sueño indican si es una invitación a crecer o una señal de replanteo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.