Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8381 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

1° 8381 11° 2086 2° 2997 12° 0171 3° 3618 13° 8059 4° 4280 14° 1670 5° 0824 15° 8226 6° 1603 16° 2299 7° 5121 17° 6263 8° 4401 18° 9149 9° 8602 19° 7510 10° 5088 20° 6086

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar belleza, afecto y renovación; indica etapas de crecimiento, gratitud o nuevos comienzos en tu vida.

Si están coloridas y frescas reflejan alegría y prosperidad; si se ven marchitas o con espinas, señalan pérdidas, fin de ciclo o la necesidad de cuidarte más.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.