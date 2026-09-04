Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 8381 - Las Flores
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre
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¿Qué significa soñar con Las Flores?
Soñar con flores suele simbolizar belleza, afecto y renovación; indica etapas de crecimiento, gratitud o nuevos comienzos en tu vida.
Si están coloridas y frescas reflejan alegría y prosperidad; si se ven marchitas o con espinas, señalan pérdidas, fin de ciclo o la necesidad de cuidarte más.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.