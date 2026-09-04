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La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 2672 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre
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¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la Sorpresa indica la llegada de cambios imprevistos y una invitación a abrirte a lo nuevo. Refleja curiosidad, alerta interna y la posibilidad de oportunidades ocultas.
Si la sorpresa es agradable, anuncia buenas noticias y expansión; si es inquietante, revela ansiedad y temor a perder control. Invita a ajustar expectativas y cultivar flexibilidad.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.