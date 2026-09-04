La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2672 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

1° 2672 11° 9423 2° 0710 12° 1772 3° 9469 13° 4067 4° 2478 14° 1348 5° 9047 15° 1921 6° 9114 16° 3473 7° 6079 17° 8062 8° 6386 18° 2938 9° 8899 19° 7438 10° 8693 20° 9949

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la Sorpresa indica la llegada de cambios imprevistos y una invitación a abrirte a lo nuevo. Refleja curiosidad, alerta interna y la posibilidad de oportunidades ocultas.

Si la sorpresa es agradable, anuncia buenas noticias y expansión; si es inquietante, revela ansiedad y temor a perder control. Invita a ajustar expectativas y cultivar flexibilidad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.