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Este viernes, 29 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 7333 - Cristo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

 7333 11° 1314 
 2°9649 12° 0597
 3°0908 13° 5943 
 4°9458 14° 8682 
 5°2287 15° 7034 
 6°6861 16° 2489 
 7°3371 17° 3715 
 8°5164 18° 3536 
 9°172519° 5644 
 10°3833 20° 3400 

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo suele simbolizar búsqueda de fe, consuelo y protección, así como necesidad de guía espiritual ante desafíos.

También puede aludir a culpa, perdón y redención, señalando deseos de sanar, reconciliarse o asumir sacrificios personales.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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