Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 11 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2703 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre

1° 2703 11° 6062 2° 1348 12° 9751 3° 9684 13° 7234 4° 9844 14° 9504 5° 7768 15° 0393 6° 7179 16° 4055 7° 7012 17° 2067 8° 7651 18° 9641 9° 4547 19° 1900 10° 4183 20° 9469

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono suele reflejar fe, esperanza y necesidad de guía; su figura simboliza protección y la posibilidad de favores o caminos que se abren en momentos difíciles.

También puede aludir a la suerte en el trabajo o el dinero y al cumplimiento de promesas; invita a agradecer, perseverar y actuar con honestidad para atraer lo que esperas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.