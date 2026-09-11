Este viernes, 11 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4160 - La Virgen

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre

1° 4160 11° 3013 2° 4389 12° 1326 3° 0938 13° 4168 4° 7950 14° 9561 5° 9532 15° 3639 6° 3404 16° 1763 7° 4785 17° 5800 8° 7307 18° 2087 9° 4232 19° 0177 10° 4205 20° 0412

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con La Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual, señal de esperanza o de fe renovada.

Según el contexto, puede expresar deseo de perdón y pureza, o alertar sobre conflictos internos que piden introspección y reconciliación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.