Este viernes, 11 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 4160 - La Virgen
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre
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¿Qué significa soñar con La Virgen?
Soñar con La Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual, señal de esperanza o de fe renovada.
Según el contexto, puede expresar deseo de perdón y pureza, o alertar sobre conflictos internos que piden introspección y reconciliación.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.