La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3235 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre

1° 3235 11° 8254 2° 9419 12° 9302 3° 6503 13° 5375 4° 7764 14° 2713 5° 2742 15° 5775 6° 1351 16° 7399 7° 2431 17° 8217 8° 7579 18° 8243 9° 6034 19° 8632 10° 5051 20° 2656

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con El Pajarito suele simbolizar mensajes sutiles de tu intuición y un deseo de libertad o ligereza.

También puede anunciar comienzos esperanzadores, creatividad en crecimiento y el cuidado de algo frágil en tu vida.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.