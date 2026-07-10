La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 10 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 9401 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

1° 9401 11° 0024 2° 7031 12° 1842 3° 4095 13° 4777 4° 0379 14° 4137 5° 3384 15° 4688 6° 0185 16° 5779 7° 5378 17° 8209 8° 2455 18° 8443 9° 1338 19° 5657 10° 2460 20° 6234

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el Agua refleja tu mundo emocional: si está clara, indica paz, purificación y claridad; si está turbia, señala confusión o inquietud.

El movimiento del Agua sugiere cambio y renovación: corrientes suaves aportan avance seguro, mientras olas o crecidas advierten desbordamiento o retos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.