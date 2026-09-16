Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 5445 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre
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¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, abundancia y placer; puede reflejar gratitud, éxito social o el deseo de compartir momentos significativos.
Si aparece en exceso, derramado o agrio, puede advertir de excesos, evasión emocional o relaciones que necesitan límites y mayor claridad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.