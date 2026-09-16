Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5445 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre

1° 5445 11° 5099 2° 2702 12° 5740 3° 6852 13° 6644 4° 1139 14° 8951 5° 6385 15° 6948 6° 2669 16° 4963 7° 1285 17° 2805 8° 1265 18° 9543 9° 7737 19° 4018 10° 9854 20° 0886

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con El Vino suele simbolizar celebración, abundancia y placer; puede reflejar gratitud, éxito social o el deseo de compartir momentos significativos.

Si aparece en exceso, derramado o agrio, puede advertir de excesos, evasión emocional o relaciones que necesitan límites y mayor claridad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.