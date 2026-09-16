La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 3108 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre

1° 3108 11° 4680 2° 7742 12° 9617 3° 1044 13° 0196 4° 5457 14° 3409 5° 9239 15° 9033 6° 4111 16° 3601 7° 8338 17° 9908 8° 7107 18° 6333 9° 7943 19° 7921 10° 5164 20° 5011

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, purificación o cambios que arrasan con lo viejo. También puede señalar estrés, ira contenida o una situación que se descontrola.

Si el fuego te quema o te asusta, sugiere miedo a perder el control; si lo manejas o lo observas, apunta a renovación y fuerza interior. El contexto del sueño orienta la interpretación personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.