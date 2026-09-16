Durante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6068 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre

1° 6068 11° 2691 2° 5451 12° 5465 3° 3346 13° 1835 4° 9718 14° 7170 5° 4606 15° 7624 6° 3702 16° 0109 7° 1840 17° 0608 8° 3595 18° 4614 9° 3242 19° 8455 10° 3367 20° 7307

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con los Sobrinos suele reflejar vínculos familiares, protección y el deseo de cuidar o guiar a las nuevas generaciones.

También puede señalar nuevas responsabilidades, noticias en la familia o la necesidad de reconectar con la propia niñez y la alegría compartida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.