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Durante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 6068 - Sobrinos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre
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|3346
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|9718
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|7624
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|0608
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|7307
¿Qué significa soñar con Sobrinos?
Soñar con los Sobrinos suele reflejar vínculos familiares, protección y el deseo de cuidar o guiar a las nuevas generaciones.
También puede señalar nuevas responsabilidades, noticias en la familia o la necesidad de reconectar con la propia niñez y la alegría compartida.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.