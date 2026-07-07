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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 6 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 5714 - Borracho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio
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¿Qué significa soñar con Borracho?
Soñar con El Borracho suele simbolizar excesos, pérdida de control o evasión de problemas. Es una advertencia para moderar hábitos y afrontar emociones pendientes.
También puede reflejar el deseo de desinhibirte o la preocupación por alguien cercano con conductas impulsivas. El tono del sueño (angustia o diversión) orienta su interpretación.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.