Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 7 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5584 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio

1° 5584 11° 9382 2° 4417 12° 2663 3° 4087 13° 3927 4° 0003 14° 3105 5° 4653 15° 6899 6° 1654 16° 8393 7° 5946 17° 3160 8° 4981 18° 2142 9° 2550 19° 6974 10° 7470 20° 2484

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y reafirmación de valores o necesidad de introspección.

Según el contexto, puede señalar culpa, presión moral o crisis de fe; una iglesia luminosa sugiere paz y esperanza.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.