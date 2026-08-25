Este martes, 25 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7951 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 25 de agosto

1° 7951 11° 7618 2° 8873 12° 9891 3° 8772 13° 0252 4° 0469 14° 2365 5° 7017 15° 9663 6° 5340 16° 3492 7° 8079 17° 4193 8° 4737 18° 2791 9° 8784 19° 6560 10° 8983 20° 9939

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o problemas que te frenan. También alude a tomar decisiones prácticas y dividir tareas para avanzar.

Si el serrucho está afilado y funciona bien, indica eficacia y progreso; si está oxidado o no corta, señala retrasos, frustración o la sensación de forzar una situación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.