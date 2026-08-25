La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 24 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5612 - Soldado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 24 de agosto

1° 5612 11° 4403 2° 4051 12° 2859 3° 2986 13° 4437 4° 7604 14° 3930 5° 3288 15° 0461 6° 8281 16° 8431 7° 1455 17° 6399 8° 9114 18° 0405 9° 8408 19° 1451 10° 4651 20° 1696

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado alude a disciplina, deber y protección. Indica que necesitas orden, límites claros y valentía para enfrentar retos.

Si aparece en combate, refleja conflictos internos o presión de autoridad; si está sereno, sugiere seguridad y apoyo. Equilibra obediencia con tu autonomía.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.