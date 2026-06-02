Este martes, 2 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5297 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

1° 5297 11° 5917 2° 3482 12° 9556 3° 2249 13° 9315 4° 2307 14° 4091 5° 3314 15° 2566 6° 8122 16° 1083 7° 6457 17° 6413 8° 7396 18° 1622 9° 6657 19° 6140 10° 2050 20° 8236

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con la Mesa suele simbolizar apoyo, estabilidad y el espacio donde se comparten ideas y recursos. Una mesa firme o bien dispuesta sugiere unión, acuerdos y claridad para tomar decisiones.

Si la Mesa aparece vacía, inestable o rota, puede reflejar carencias, tensiones familiares o dudas en proyectos. También invita a revisar los límites y el orden en tu vida cotidiana.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.