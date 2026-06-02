Durante este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 4761 - Escopeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio
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|7003
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|5731
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|4506
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|3177
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|7907
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|6527
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|3551
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|6768
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|8864
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|9907
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|3974
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|1233
|20°
|5927
¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.
Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.