Durante este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 4761 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

1° 4761 11° 7003 2° 4274 12° 3235 3° 5731 13° 4506 4° 3177 14° 7907 5° 6527 15° 3551 6° 6768 16° 8864 7° 9907 17° 3974 8° 3830 18° 9384 9° 2928 19° 4635 10° 1233 20° 5927

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.

Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.