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Durante este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 4761 - Escopeta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

 4761 11° 7003 
 2°4274 12° 3235
 3°5731 13° 4506 
 4°3177 14° 7907 
 5°6527 15° 3551 
 6°6768 16° 8864 
 7°9907 17° 3974 
 8°3830 18° 9384 
 9°292819° 4635 
 10°1233 20° 5927 

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.

Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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