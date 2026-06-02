La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 2 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 4113 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

1° 4113 11° 1756 2° 3088 12° 3661 3° 8286 13° 3394 4° 0455 14° 6510 5° 7005 15° 3142 6° 1409 16° 5575 7° 6009 17° 0486 8° 5861 18° 7038 9° 5318 19° 0111 10° 9973 20° 5731

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta alude a la mala suerte y a miedos arraigados, reflejando la sensación de estar gafado o bloqueado en tus planes.

Este sueño invita a revisar creencias y hábitos, actuar con prudencia y transformar el pesimismo en aprendizaje para cambiar la racha.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.