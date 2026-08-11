La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 11 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0519 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

1° 0519 11° 3262 2° 7498 12° 3557 3° 5406 13° 2767 4° 9458 14° 7644 5° 5805 15° 1227 6° 8935 16° 1003 7° 5828 17° 8234 8° 7316 18° 8194 9° 4614 19° 1251 10° 1182 20° 0455

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, fertilidad y oportunidades; refleja fluidez emocional y posibles mejoras materiales.

Si el agua es clara y el Pescado está sano, sugiere crecimiento y claridad; si está muerto o el agua está turbia, advierte de bloqueos, pérdidas o emociones reprimidas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.