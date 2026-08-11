La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 11 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1715 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

1° 1715 11° 3274 2° 8905 12° 4581 3° 1594 13° 2939 4° 8653 14° 1438 5° 2549 15° 9485 6° 7099 16° 2949 7° 9491 17° 4649 8° 8601 18° 6609 9° 0708 19° 2869 10° 1924 20° 2228

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el impulso de proteger o ser protegido. Refleja ternura, esperanza y el deseo de reconectar con la alegría simple.

También puede señalar idealización y presión por la apariencia: búsqueda de aprobación, miedo a crecer o a mostrar vulnerabilidad. Atiende la emoción del sueño para ver qué parte de ti pide cuidado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.