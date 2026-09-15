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Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 8008 - Incendio

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

 8008 11° 5024 
 2°5631 12° 4950
 3°4639 13° 9605 
 4°7504 14° 5037 
 5°0780 15° 7137 
 6°6428 16° 3467 
 7°1862 17° 1904 
 8°9420 18° 0717 
 9°979719° 8362 
 10°2261 20° 5782 

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, purificación o cambios que arrasan con lo viejo. También puede señalar estrés, ira contenida o una situación que se descontrola.

Si el fuego te quema o te asusta, sugiere miedo a perder el control; si lo manejas o lo observas, apunta a renovación y fuerza interior. El contexto del sueño orienta la interpretación personal.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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