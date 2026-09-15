Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8008 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

1° 8008 11° 5024 2° 5631 12° 4950 3° 4639 13° 9605 4° 7504 14° 5037 5° 0780 15° 7137 6° 6428 16° 3467 7° 1862 17° 1904 8° 9420 18° 0717 9° 9797 19° 8362 10° 2261 20° 5782

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, purificación o cambios que arrasan con lo viejo. También puede señalar estrés, ira contenida o una situación que se descontrola.

Si el fuego te quema o te asusta, sugiere miedo a perder el control; si lo manejas o lo observas, apunta a renovación y fuerza interior. El contexto del sueño orienta la interpretación personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.