Durante este lunes, 14 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 8008 - Incendio
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre
|1°
|8008
|11°
|5024
|2°
|5631
|12°
|4950
|3°
|4639
|13°
|9605
|4°
|7504
|14°
|5037
|5°
|0780
|15°
|7137
|6°
|6428
|16°
|3467
|7°
|1862
|17°
|1904
|8°
|9420
|18°
|0717
|9°
|9797
|19°
|8362
|10°
|2261
|20°
|5782
¿Qué significa soñar con Incendio?
Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, purificación o cambios que arrasan con lo viejo. También puede señalar estrés, ira contenida o una situación que se descontrola.
Si el fuego te quema o te asusta, sugiere miedo a perder el control; si lo manejas o lo observas, apunta a renovación y fuerza interior. El contexto del sueño orienta la interpretación personal.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.