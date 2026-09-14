Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1463 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

1° 1463 11° 3122 2° 0451 12° 7710 3° 0922 13° 9363 4° 5537 14° 8604 5° 7990 15° 9068 6° 2756 16° 9082 7° 5867 17° 9562 8° 2378 18° 4366 9° 7930 19° 1163 10° 5294 20° 6255

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento simboliza compromiso, unión y el deseo de estabilidad o de formalizar un vínculo importante.

También puede indicar cambios próximos, integración personal o inquietud ante nuevas responsabilidades y decisiones duraderas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.