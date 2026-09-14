Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6767 - Mordida

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

1° 6767 11° 1918 2° 8754 12° 0069 3° 7114 13° 3338 4° 0224 14° 5345 5° 5268 15° 0732 6° 8960 16° 5244 7° 8018 17° 6585 8° 0833 18° 4519 9° 6771 19° 8588 10° 7959 20° 0151

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con la Mordida suele representar agresión, miedo o una herida emocional; señala límites invadidos, presión externa o sensación de vulnerabilidad.

Si “la Mordida” alude a soborno, refleja culpa, corrupción o dilemas éticos; invita a revisar decisiones, lealtades y el costo de “aceptar el trato”.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.