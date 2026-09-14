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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6767 - Mordida
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre
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|5345
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|0732
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|6585
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|10°
|7959
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¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con la Mordida suele representar agresión, miedo o una herida emocional; señala límites invadidos, presión externa o sensación de vulnerabilidad.
Si “la Mordida” alude a soborno, refleja culpa, corrupción o dilemas éticos; invita a revisar decisiones, lealtades y el costo de “aceptar el trato”.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.