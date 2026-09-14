Este lunes, 14 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 7108 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

1° 7108 11° 7522 2° 1879 12° 4801 3° 0552 13° 7579 4° 9814 14° 8614 5° 2328 15° 3638 6° 3505 16° 3074 7° 8907 17° 0680 8° 2381 18° 2119 9° 1878 19° 7182 10° 8555 20° 7283

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, purificación o cambios que arrasan con lo viejo. También puede señalar estrés, ira contenida o una situación que se descontrola.

Si el fuego te quema o te asusta, sugiere miedo a perder el control; si lo manejas o lo observas, apunta a renovación y fuerza interior. El contexto del sueño orienta la interpretación personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.