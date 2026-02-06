Este jueves, 5 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida. Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y el crecimiento personal. Pueden indicar que es un buen momento para cultivar nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.