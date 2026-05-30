En esta noticia

Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 4205 - Gato

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

 4205 11° 8028 
 2°2998 12° 7157
 3°4480 13° 4505 
 4°8597 14° 6880 
 5°2880 15° 3833 
 6°4523 16° 3369 
 7°0844 17° 5869 
 8°6804 18° 8909 
 9°648819° 7326 
 10°0013 20° 0154 

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y a cuidar tu energía.

Si el gato es amable, indica suerte y armonía; si está agresivo o se esconde, alerta sobre engaños, celos o relaciones poco claras.

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país