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Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 4205 - Gato
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo
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|8028
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|4480
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|4523
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|0844
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|5869
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|6804
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|8909
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|7326
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|0013
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¿Qué significa soñar con Gato?
Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y a cuidar tu energía.
Si el gato es amable, indica suerte y armonía; si está agresivo o se esconde, alerta sobre engaños, celos o relaciones poco claras.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.