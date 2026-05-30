Durante este viernes, 29 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4205 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

1° 4205 11° 8028 2° 2998 12° 7157 3° 4480 13° 4505 4° 8597 14° 6880 5° 2880 15° 3833 6° 4523 16° 3369 7° 0844 17° 5869 8° 6804 18° 8909 9° 6488 19° 7326 10° 0013 20° 0154

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; te invita a escuchar tus instintos y a cuidar tu energía.

Si el gato es amable, indica suerte y armonía; si está agresivo o se esconde, alerta sobre engaños, celos o relaciones poco claras.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.