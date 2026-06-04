Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 4 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0526 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

1° 0526 11° 6690 2° 7088 12° 8286 3° 2668 13° 1164 4° 1289 14° 8891 5° 8781 15° 4178 6° 5425 16° 2006 7° 2355 17° 3707 8° 3500 18° 9655 9° 4132 19° 8645 10° 2361 20° 3795

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar búsqueda de consuelo espiritual, guía o renovación de la fe. También puede señalar necesidad de orden, ritual y conexión con la comunidad.

En otros casos alude a culpa o deseos de perdón y reconciliación. Según el contexto, indica compromisos morales o preparación para un cambio importante.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.