Este jueves, 30 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7646 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

1° 7646 11° 7592 2° 8380 12° 3718 3° 7571 13° 6334 4° 0562 14° 0149 5° 8857 15° 8087 6° 8258 16° 6303 7° 3743 17° 3954 8° 0043 18° 0034 9° 9773 19° 3874 10° 5318 20° 9112

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con los Tomates simboliza vitalidad, salud y abundancia y su color rojo puede reflejar pasión o energía renovada.

Si aparecen maduros anuncian buenos resultados y si están verdes o podridos advierten prisas, tensiones u oportunidades desaprovechadas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.