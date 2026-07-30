Este jueves, 30 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9763 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

1° 9763 11° 1089 2° 8564 12° 1140 3° 0003 13° 9676 4° 0476 14° 1101 5° 7056 15° 7518 6° 6786 16° 2518 7° 9330 17° 8723 8° 9150 18° 3475 9° 5782 19° 1997 10° 8120 20° 4159

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento simboliza unión, compromiso y un nuevo comienzo; señala integración interna y preparación para cambios importantes.

Si hay ansiedad, puede reflejar miedo al compromiso o presión social; también puede aludir a acuerdos o decisiones clave, no necesariamente a una boda real.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.