Este jueves, 20 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2762 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

1° 2762 11° 7761 2° 2252 12° 2121 3° 3841 13° 6500 4° 4262 14° 4803 5° 9152 15° 1008 6° 4223 16° 6077 7° 5380 17° 4731 8° 0845 18° 1848 9° 4417 19° 9548 10° 2758 20° 7864

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas, sensación de pérdida de control o miedo a cambios bruscos.

También puede señalar una limpieza interna y un reinicio; si logras ponerte a salvo, sugiere resiliencia y oportunidad de empezar de nuevo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.