Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8869 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

1° 8869 11° 2353 2° 6952 12° 2375 3° 3753 13° 6427 4° 9342 14° 7966 5° 8944 15° 7647 6° 6109 16° 2791 7° 9999 17° 4202 8° 5735 18° 7534 9° 0113 19° 5088 10° 1478 20° 4471

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con Los Vicios sugiere lucha interna con tentaciones, excesos o pérdida de control. Puede ser una alerta sobre hábitos que afectan tu bienestar o tus relaciones.

También refleja culpa o deseo de cambio: tu mente pide equilibrio y límites. Reconocer el impulso y poner límites es clave para recuperar el control.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.