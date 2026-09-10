Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3744 - La Cárcel

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre

1° 3744 11° 4828 2° 0013 12° 6824 3° 3461 13° 7295 4° 2670 14° 5100 5° 5136 15° 6905 6° 6266 16° 8169 7° 6034 17° 8640 8° 3355 18° 1285 9° 7452 19° 6578 10° 7633 20° 8844

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con La Cárcel refleja sensación de encierro y limitaciones. Puede señalar culpas, miedos o presiones que restringen tu libertad.

También invita a revisar hábitos y decisiones. Reconoce lo que te ata y traza pasos concretos para recuperar autonomía.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.