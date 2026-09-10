Este jueves, 10 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 9401 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre

1° 9401 11° 7372 2° 5173 12° 7537 3° 7489 13° 3454 4° 0872 14° 0389 5° 3107 15° 9184 6° 1843 16° 0043 7° 7357 17° 8172 8° 3230 18° 8445 9° 9837 19° 3612 10° 9441 20° 4797

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el agua refleja tu mundo emocional: si es clara, habla de paz, limpieza y renovación; si es turbia, sugiere confusión o cargas.

El contexto importa: agua tranquila indica control; corrientes fuertes, olas o inundaciones alertan de desborde emocional o cambios intensos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.